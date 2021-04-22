Тюмень, , 08:49 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 мая возвращается в Тюмень с рейсами в Москву. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Рощино».

"Аэрофлот» возвращает один ежедневный рейс по утрам SU 1509 в 07:25. Совершать полет будут на Airbus A320», — заявили в «Рощино» порталу 72.ru/

Напомним, ранее, в связи с уходом «Аэрофлота» с тюменского рынка перевозок и передачи его рейсов дочерней авиакомпании «Россия», улететь в Москву из Тюмени стало проблематично и накладно. Тюменцы требовали вернуть рейсы «Аэрофлота» из «Рощино» в столицу России.

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