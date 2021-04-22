Ульяновск, , 08:49 — REGNUM Состояние девочки, которую сбили в Засвияжском районе Ульяновска, стабилизировалось. Ход расследования уголовного дела по данному факту взят прокуратурой на контроль, сообщает надзорное ведомство Ульяновской области.

Ребёнок находится в больнице. После аварии девочку доставили в областную детскую клиническую больницу имени Ю. Ф. Горячева без сознания с сочетанной травмой, множественными переломами и ушибами. В минздраве отмечают, что в течение двух часов реанимационная бригада врачей боролась за жизнь ребёнка, была проведена операция, состояние пациентки стабилизировалось.

Заместитель министра здравоохранения Сергей Кучица отмечает, что ребёнок находится под «круглосуточным вниманием медработников». Он отметил, что первые три дня после операции «самые сложные, в связи с этим тактика ведения пациента» коллегиально обсуждается и согласовывается с экспертами НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко. Замминистра также подчеркнул, что транспортировка в «федеральные клиники не требуется и несёт слишком большие риски для жизни пациентки».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля на улице Генерала Мельникова в Засвияжском районе Ульяновска иномарка сбила 11-летнюю девочку. По предварительным данным полиции, ребёнок перебегал в дорогу в неположенном месте.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Ход расследования взят на контроль прокуратурой Ульяновской области.

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