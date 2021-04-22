Джакарта, , 08:48 — REGNUM Глава информационного центра вооруженных сил Индонезии объявило, что Малайзия предложила помощь в поисках подводной лодки Nanggala-402, пропавшей в водах Бали, сообщает Kompas.

Малайзия развернет спасательное судно «Mega Bakti», которое прибудет к месту инцидента 26 апреля.

Кроме того, спасательное судно из Сингапура прибудет на место 24 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство обороны Индонезии подтвердило, что три дружественные страны готовы оказать помощь в поисках подводной лодки Nanggala-402.

Читайте ранее в этом сюжете: Три страны помогут Индонезии в поисках затонувшей подводной лодки