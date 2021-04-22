Миннеаполис, США, , 08:47 — REGNUM Жители США требуют дальнейшей реформы полиции. С таким призывом они выступили вечером 21 апреля, собравшись на митинге у здания администрации округа Хеннепин в центре Миннеаполиса после вынесения вердикта по делу бывшего полицейского Дерека Шовина.

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Участники акции, число которых достигало почти сотни человек, скандировали «нет справедливости — нет и мира», «В расистской системе не бывает хороших полицейских».

Один из участников протестов пояснил, что принятое присяжными решение важно, «но есть ещё много совершивших преступления полицейских, которые остаются на свободе», пишет ТАСС.

Сегодня, 22 апреля, в городе сохраняется спокойная обстановка, однако повышенные меры безопасности продолжают действовать.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля городской суд присяжных Миннеаполиса (штат Миннесота) вынес вердикт по резонансному делу. Экс-полицейского Дерека Шовина признали виновным в непредумышленном убийстве чернокожего Джорджа Флойда в мае 2020 года. Шовину грозит до 40 лет тюрьмы, приговор ему вынесут через восемь недель.