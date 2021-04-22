, 08:52 — REGNUM Водителя, который насмерть сбил пешехода, объявили в розыск в Башкирии. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Сообщается, что вечером 22 апреля неизвестный водитель на автотранспортном средстве, ехал в направлении ул. Зелёная Роща со стороны посёлка Турбаслы. В какой-то момент он сбил 59-летнего мужчину, проживающего в Уфе, который шел пешком в попутном направлении. Пешеход получил не совместимые с жизнью травмы.

«Водитель место происшествия оставил. В настоящее время ведётся его розыск», — сообщает пресс-служба ведомства.

Стражи порядка просят всех, кто обладает информацией, которая поможет установить подозреваемого, сообщить в ближайшее отделение полиции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на трассе в Башкирии в результате опрокидывания автомобиля погибла женщина.