Сеул, , 08:49 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

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По их словам, коронавирус выявлен у пятерых представителей сухопутных войск и двух представителя военно-воздушных сил. Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 713. Из них 675 вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Как сообщалоИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 735 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 116 661.

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