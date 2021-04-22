Москва, , 08:46 — REGNUM США не смогут сделать вид, что аллюзии президента России Владимира Путина на персонажей книги Редьярда Киплинга не относятся к ним. Об этом председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков написал в своём телеграм-канале.

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Пушков прокомментировал слова Путина из послания Федеральному собранию и отклик на них в Белом доме. Путин сравнил недружественное отношение к России некоторых стран с поведением шакала Табаки, который крутится вокруг тигра Шерхана.

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Пресс-секретарь президента США Джен Псаки после этого заявила, что в Белом доме не восприняли что-либо из слов Путина на свой счёт из-за «толстой кожи».

По словам Пушкова, в Вашингтоне напрасно не воспринимают аналогии Кремля, и толстая шкура не поможет отвести их от себя.

«И всему миру всё ясно и про Шерхана, и про шакалов», — подчеркнул Пушков.

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