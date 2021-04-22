Благовещенск, , 08:46 — REGNUM Инфраструктурные кредиты под 3%, о которых в ходе ежегодного послания Федеральному собранию 21 апреля заявил президент РФ Владимир Путин, помогут в Приамурье построить целый ряд инфраструктурных объектов, в том числе путепроводы через Транссиб, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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«Большой блок вопросов был посвящен региональным и местным бюджетам. Одно из значимых для регионов решений — предоставление бюджетных инфраструктурных кредитов под 3%. Это решение особенно важно для субъектов, в которых имеется потребность в транспортной инфраструктуре», — прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Приморья готовят проекты, под которые планируют получить бюджетный инфраструктурный кредит по ставке не более 3% годовых.