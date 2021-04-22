Варшава, , 08:46 — REGNUM Правительство Польши приняло решение частично возобновить работу сектора услуг в 11 воеводствах страны, где с SARS-CoV-2 наблюдается относительно положительная эпидемическая ситуация. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 21 апреля министр здравоохранения Польши Адам Недзельский в ходе брифинга.

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При этом глава польского минздрава отметил, что это — осторожный шаг, поскольку количество пациентов с COVID-19 в больницах по-прежнему очень велико. «Снимая несколько ограничений, мы рассчитываем на благоразумие населения. Люди не должны воспринимать это как окончание пандемии и пренебрегать социальной дистанцией», — заявил Недзельский.

«Снятие ограничений касается салонов красоты и парикмахерских. С 26 апреля они возобновят свою работу. Эти изменения являются очень осторожным шагом, потому что мы все время находимся в ситуации большой нагрузки на больницы в виде госпитализаций», — сказал Адам Недзельский.

В список регионов, в которых частично будут сняты вышеуказанные эпидемические ограничения, вошли Малопольское, Поморское, Западнопоморское, Люблинское, Любушское, Куявско-Поморское, Варминьско-Мазурское, Мазовецкое, Подкарпатское, Свентокшиское и Подляское воеводства.

Как сообщало ИА REGNUM, парикмахерские и салоны красоты, а также детские сады и ясли были в Польше закрыты с 27 марта — в разгар третьей волны пандемии коронавируса. Ранее, с 19 апреля, возобновили свою работу детские сады и ясли.