Якутск, , 09:03 — REGNUM В послании Федеральному собранию 21 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно наращивать набранный темп в строительстве и других областях. Это может быть неверно истолковано, прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM политолог Андрей Данилов.

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Владимир Путин «Мы уже списали в утиль многие архаичные нормы и требования в строительстве и в других областях, отказались от массы ненужных контрольных проверок, но нужно наращивать набранный темп, и результат в улучшении делового климата должен быть предметным, понятным, осязаемым. Например, построить завод под ключ в России должно быть быстрее, значительно выгоднее и проще, чем в других регионах мира, в том числе и в странах с развитой экономикой».

«Этот момент в послании может быть неверно истолкован, и может привести к излишне формальному подходу к организации производства, поэтому не стоит понимать это буквально. Опасаюсь, что в погоне за упрощением, не пострадали бы другие смежные сферы, отвечающие за безопасность человека трудящегося и природу», — предположил Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ежегодном послании Федеральному собранию президент поднял актуальные для россиян вопросы — большое внимание уделил социальной политике, способствующей развитию здравоохранения, поддержке семей с детьми, малого и среднего предпринимательства, молодежи, прокомментировал председатель Магаданской областной думы Сергей Абрамов.