Улан-Удэ, , 08:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию поручил до конца 2021 года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% затрат на турпоездки по стране. Это решение положительно оценила министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По её словам, программа туристического кешбэка стала хорошей стимулирующей мерой развития внутреннего туризма.

«Сейчас действует третье окно продаж с 18 марта по 15 июня, и можно получить возврат в размере до 20% от стоимости отеля, тура или санатория и отдохнуть до 30 июня 2021 года», — отметила она.

Как отмечается, на развитие туризма повлияют и другие решения Владимира Путина, прозвучавшие в послании. В их числе поддержка студенческого туризма и частичный возврат средств за туристические путевки для активной молодежи.

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