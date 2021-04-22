Кишинёв, , 08:43 — REGNUM За последние сутки в Молдавии было выявлено 700 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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По информации министерства, за сутки в стране было зафиксировано 700 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого общее число заразившихся коронавирусной инфекцией возросло до 247 391.

Также уточняется, что в настоящее время в Молдавии суммарное количество летальных исходов от COVID-19 составляет 5643.

При этом сообщается, что на данный момент в стране 234 204 пациента вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Молдавии за сутки было выявлено 453 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.