Нур-Султан, , 08:42 — REGNUM Недопустимость нагромождения и дублирования национальных проектов отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21 апреля на заседании высшего совета по реформам.

Глава государства отметил, что нацпроекты должны сосредоточиться на решении ключевых задач, требующих концентрации усилий и ресурсов. «Важно иметь четкую методологическую базу отбора проектов», — сказал казахстанский лидер.

По его словам, эта база должна учитывать социально-экономический эффект от реализации проектов. Кроме того, нацпроекты должны носить безусловный приоритет при бюджетном финансировании.

Напомним, 21 апреля в Казахстане в режиме видеоконференции состоялось пятое заседание высшего совета по реформам. Участники совещания обсудили нацпроект «Цифровой Казахстан», подготовку проекта по развитию агропромышленного комплекса и ряд других вопросов.

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