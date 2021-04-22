Неклиновский район, Ростовская область, , 08:40 — REGNUM В Ростовской области будут судить водителя за пьяное ДТП. В аварии погибли трое, ребёнок был доставлен в больницу. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Трагедия произошла на трассе Таганрог — Ростов в августе 2020 гола. Следователи полагают, что 32-летний житель Мясниковского района сел за руль Volkswagen в состоянии алкогольного опьянения. В дороге он в нарушение правил выехал на встречную полосу и столкнулся с двигающимся навстречу Hyundai, в котором находилась семья из четырёх человек. В результате погибли водитель Hyundai и двое его пассажиров, трёхлетний ребёнок получил травмы.

Обвиняемый был арестован. Материалы уголовного дела направлены в суд.