Новосибирск, , 08:40 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 3,7 были зафиксированы в ночь на 22 апреля в Искитимском районе Новосибирской области, неподалеку от Восточного участка Колыванского разреза. Об этом 22 апреля сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

«Время в очаге: 22 апреля 2021 г. 01:50 местного времени (21:50 21 апреля мск). Магнитуда — 3,7», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в эпицентре сейсмособытия интенсивность сотрясений достигала 4,4 балла, он (эпицентр — ред.) находился в Искитимской районе Новосибирской области, на расстоянии в 2 км от деревни Девкино, около Восточного участка Колыванского разреза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,5 на территории Чили.