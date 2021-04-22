Омск, , 08:38 — REGNUM Особый противопожарный режим (ОПР) вводится в Омской области с 27 апреля по 27 июня 2021 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

С наступлением тепла прогнозируется рост числа природных и техногенных пожаров. Введение ОПР позволит снизить количество термических точек и лесных пожаров.

В период действия режима запрещено разведение костров, сжигание мусора, травы, листвы и так далее. Нарушителям грозят штрафы: для физических лиц — до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — до 30 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — до 400 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 апреля особый противопожарный режим действует в Хакасии.

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