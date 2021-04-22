Москва, , 08:38 — REGNUM В России первые автобусы, работающие на водородном топливе, выйдут на улицы городов в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли.

«В рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина запланировано создание прототипа городского автобуса на водородных топливных элементах уже до конца 2021 года и начало опытной эксплуатации в 2024-м», — сообщили в министерстве.

Вместе с тем, подчеркнули в Минпромторге, массовое внедрение транспорта на водороде возможно лишь при развертывании соответствующей заправочной инфраструктуры в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время разработкой стратегии развития транспортных средств на водородном топливе, в рамках которой будет разработана линейка автомобилей на водородных топливных элементах, занимаются специалисты института. ФГУП «НАМИ» совместно с Росатомом, Российской академией наук, министерством науки и высшего образования и Газпромом.

В конце декабря 2020 года президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что автобус на водородном топливе должен появиться в стране к 2023 году.