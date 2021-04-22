Москва, , 08:37 — REGNUM Московский «Локомотив» одержал победу над ЦСКА в полуфинале Кубка России по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:0.

На шестой минуте форвард ЦСКА Саломон Рондон забил гол, который был отменён из-за игры рукой. На 16-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Локомотива» Франсуа Камано.

На 53-й минуте мяч попал в ворота ЦСКА после рикошета от полузащитника «армейцев» Ивана Облякова. А в добавленное ко второму тайму время хавбек «железнодорожников» Гжегож Крыховяк забил после паса пяткой Антона Миранчука.

Таким образом, «Локомотив» вышел в финал Кубка России, в котором сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Матч пройдёт 12 мая.