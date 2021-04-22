22 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Наталья Хомутова, , 09:21 — REGNUM В Пермском крае актуальной темой, которую обсуждали подписчики соцсетей на неделе (19−22 апреля), стало подорожание куриных яиц. По данным Пермьстата, за март цены взлетели на 3,9%, а с начала 2021 года — на 6,05%.

Цены на продукты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Такие статданные вызвали недоумение у пользователей интернета.

«Какие 6% — я не понимаю?! Цены выросли с 65 рублей до 85−90 рублей — это минимум 20%», — отметил Илья М.

Между тем другой пользователь сообщает, что стоимость десятка яиц уже достигла 90 рублей — и дешевле не найти. Подписчики в первой половине недели делились адресами торговых точек, где всё же можно купить продукт за 86 рублей и даже за 69 рублей. Вечером 21 апреля комментаторы информировали о том, что стоимость уже составляет 100 рублей.

«Я вообще сегодня видела по 112 рублей за десяток… и даже не отборное, а первой категории… Жесть, конечно…» — сказала Алёна К.

Цены на яйца в магазине Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Ну Пасха же!» — объясняет подорожание Настя Ч.

«Дадим бой маркетологам, Пасха — с шоколадными яйцами!» — ответила Настя К.

«Ну, маркетологи не дремлют, всё для православных стараются. Знают, что всё равно купят», — прокомментировала Ольга С.

«Дорого яичко ко Христову дню», — считает Иван Б.

«Подорожали резко и существенно, а ведь продукт очень нужный, важный, питательный», — оставила комментарий Ольга Н.

Пермяки негодуют и отмечают, что магазины производят наценки — насколько хватает совести, и делают вывод, что «яйца стали реально золотые». Подписчики соцсетей прогнозируют, что при такой ценовой политике скоро яйца начнут поштучно покупать, потому что на десяток у многих просто денег не будет хватать. В рамках активной дискуссии задан риторический вопрос: «А после Пасхи цены упадут?«

Цены на продукты Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Между тем СМИ сообщают, что в УФАС по Пермскому краю за неделю поступило шесть жалоб на увеличение стоимости куриного яйца. В ведомстве подчеркнули, что на краевом рынке нет монополиста, занятого производством и оптовой реализацией яиц. В прошлые годы из других регионов ввозили от 46% до 57,5% куриных яиц. Оптовый рынок яйца в Пермском крае носит ярко выраженный межрегиональный характер, а розничных продавцов продуктов питания нельзя уличить в установлении монопольно высокой цены.