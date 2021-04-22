Екатеринбург, , 08:36 — REGNUM В Свердловской области бывшего судебного пристава-исполнителя осудили к реальному лишению свободы за мошенничество и служебный подлог. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия и суда, гражданин похищал средства должников по исполнительным производствам, передаваемые ему для погашения имеющейся задолженности. А затем он изготовил подложный документ об окончании исполнительного производства и тем самым окончил одно из производств и прекратил мероприятия по взысканию задолженности.

Суд назначил ему 1 год 9 месяцев в колонии общего режима. Также он оштрафован на 100 тыс. рублей и в течение года не сможет занимать государственные и муниципальные должности.