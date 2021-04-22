Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 08:35 — REGNUM В ямальском городе Лабытнанги стая чипированных собак напала на семилетнего ребёнка. Об этом сообщает N24.

Нападение собак произошло возле жилого дома на улице Бованенко. Мать пострадавшего мальчика сообщила журналистам, что сын гулял в дворе. Услышав громкий лай, женщина выглянула в окно и ужаснулась, собаки окружили сына и одна из них схватила мальчика за ногу.

Отогнав собак от ребёнка, жительница Лабытнанги обратилась в единую диспетчерскую службу. В больнице мальчику поставили прививку от бешенства, а стая продолжает терроризировать двор. Служба по отлову разводит руками: собаки уже чипированы, и они ничего не могут с ними сделать.