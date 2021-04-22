Вашингтон, , 08:36 — REGNUM Американский автопроизводитель Cadillac представил серийную версию электрокроссовера Lyriq. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Впервые концепт этого электрического кроссовера был показан в августе прошлого года. Дизайн машины отличается динамичностью. В салоне автомобиля установлен 33-дюймовый дисплей, а в качестве питающего элемента модель имеет уникальную литий-никель-марганец-кобальт-оксидную аккумуляторную батарею, которой хватает на 480 км пути.

Дизайн новинки почти такой же, как и у её концепта, — стильная решётка радиатора со светодиодной подсветкой, ультратонкие фары, вертикально расположенные дневные ходовые огни и лючок за левым крылом автомобиля, под которым расположена розетка для подзарядки батареи.

В движение Lyriq будет приводить электромотор производительностью 340 л. с. (440 Нм).

Ранее тюнинговое ателье Platinum Motorsport из США создало для фотомодели и актрисы Ким Кардашьян специальный Cadillac Escalade ESV. За основу машины был взят длиннобазный Escalade ESV последнего поколения. Автомобиль получил более низкий дорожный просвет, тонированные стёкла и мотор V8 мощностью 426 «лошадей».

Читайте также: Начались дорожные испытания первого электромобиля Cadillac