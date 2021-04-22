Москва, , 08:35 — REGNUM Реализация комплексной программы перспективного развития России, основанной на гармоничном сочетании новаторских экономических стимулов с масштабной помощью домохозяйствам невозможна без обеспечения макроэкономической стабильности, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

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«Социальная программа, сформулированная в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, по своей финансовым параметрам, не уступает мерам поддержки населения в пандемический 2020 год, что, в свою очередь, неизбежно приведет к увеличению потребительского спроса.

В тоже время, принципиально новый подход к финансовому стимулированию деловой активности, способен придать дополнительный импульс экономическому росту.

Одним из позитивных итогов расширения инвестиционных возможностей субъектов экономической деятельности будет создание новых рабочих мест, что соответственно, приведет к стабилизации и в конечном итоге росту доходов населения.

Таким образом, в перспективе, следует ожидать, возрастание давления со стороны спроса на рынке потребительских товаров и услуг. На данный момент инфляционные процессы явно вышли из-под контроля регулирующих органов.

Попытки административной корректировки ценообразования, ориентированные исключительно на сбыт и не затрагивающие цепочку формирования производственных затрат, имели своим итогом, лишь кратковременную стабилизацию по отдельным видам продукции. Общая же тенденция на раскручивание инфляционной спирали сохранилась.

Причем, это касается, прежде всег, о жизненно важных товаров. Так, если общий рост цен в марте был 5.8%, то подорожание продуктов питания составило 7,58%. Очевидное сохранение тенденции к росту инфляции, при перспективе увеличения потребительского спроса, с достаточной долей вероятности, побудит Банк России продолжить курс на ужесточение денежно-кредитной политики и довести ключевую ставку, в ближайшее время, до уровня 5%.

По итогам февраля, скорее всего, произойдет замедление темпов роста цен, что связано отнюдь не с регуляторной институциональной деятельностью, а с чисто сезонными факторами.

На фоне малой эффективности половинчатого подхода к централизованному регулированию цен, реальным способом обуздать инфляцию (то есть достичь сбалансированности спроса и предложения) выглядит, активизация рыночных механизмов на основе последовательной развертывания новых мер стимулирования инвестиционной активности, как сочетания льготного финансирования проблемных отраслей, реструктуризации долгов регионов и инфраструктурных бюджетных кредитов», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля президент РФ Владимир Путин выступил с 17-м ежегодным посланием Федеральному собранию. 90% времени глава государства посвятил социальным вопросам.

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