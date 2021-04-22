Уфа, , 08:35 — REGNUM Дожди со снегом ожидаются в Башкирии. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сообщается, что днем 22 апреля в регионе ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.

Отмечается, что ночью 23 апреля в республике ожидается небольшие доджи со снегом. Температура воздуха в регионе может опуститься до 0 °C, а днем воздух может прогреться до 15 °C. Ночью 24 апреля также ожидаются дожди со снегом.

Сотрудники МЧС по региону рекомендуют жителям соблюдать правила безопасности: при усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий и не оставлять детей без присмотра.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 15 апреля в лесном фонде Башкирии был открыт пожароопасный сезон.