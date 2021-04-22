Джакарта, , 08:32 — REGNUM Министерство обороны Индонезии подтвердило, что три дружественные страны, а именно Индия, Сингапур и Австралия, готовы оказать помощь в поисках подводной лодки Nanggala-402, пропавшей у побережья острова Бали, сообщает Kompas.

«Несколько стран откликнулись и готовы предоставить помощь, в том числе ВМС Сингапура, ВМС Австралии и ВМС Индии», — говорится в заявлении министерства обороны Индонезии.

Между тем в районе предположительного местоположения подводной лодки обнаружили большое пятно с нефтью.

Как сообщало ИА REGNUM, военный аналитик в Индонезии заявил, что потребуется несколько дней, чтобы определить, что на самом деле произошло с подводной лодкой Nanggala-402, пропавшей в водах Бали.

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