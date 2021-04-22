Мехико, , 08:34 — REGNUM За минувшие сутки на территории Мексики от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 549 пациентов и потому их общее число превысило 213,5 тыс. Об 22 апреля сообщил замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети в Twitter.

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По его информации, на сегодняшний день суммарное количество летальных исходов от нового заболевания в стране возросло до 213 597.

При этом он уточнил, что на данный момент в Мексике 1 839 831 человек вылечился от нового заболевания. Также указывается, что общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране в настоящее время составляет 2 504 706.

Отметим, днем ранее в Мексике за сутки от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 582 пациента.