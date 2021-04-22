Загреб, , 08:37 — REGNUM В ходе заседания парламентского большинства премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович 21 апреля прокомментировал вопрос поставок вакцин в страну. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

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«Вакцина больше не является проблемой. К концу июня мы получим 3,1 миллиона доз вакцины от COVID-19. По нашим оценкам, максимум 2,5 миллиона человек хотят привиться от COVID-19», — заявил он.

Пленкович также сообщил, что более 200 000 доз вакцины компании Pfizer будет поставляться каждую неделю.

«Мы сообщили нашим губернаторам, что все ресурсы задействованы, чтобы мы могли вакцинировать 20 000 человек в день», — подчеркнул он. Таким образом, по его словам, к лету в Хорватии от COVID-19 будет привито 1,6 миллионов человек.

«Таким образом, мы обеспечим безопасность наших граждан, стимулируем туристический сезон и экономику», — отметил Пленкович.