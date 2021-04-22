Киев, , 08:33 — REGNUM С 19 по 21 апреля 2021 года на Украину прибыли три тяжёлых военно-транспортных самолёта. Об этом сообщает 22 апреля «Интерфакс-Украина».

По данным журналистов, в Киев с американской базы в Штутгарте прилетел военно-транспортный самолет C-130J Hercules ВВС США. Позже в Киеве сел британский Bae 146−200, а ещё один тяжёлый транспортный самолёт Globemaster III ВВС Канады после трансатлантического перелёта сел во Львове.

Отмечается, что из Львова в США вылетел самолёт компании Omni Air International, которая сотрудничает с министерством обороны США, предоставляя Пентагону чартерные услуги.

Напомним, ранее пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс обвинил Россию в некой «агрессии» в отношении Украины. При этом Киев, по его словам, не осуществляет никаких провокаций или жестоких действий.

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