Улан-Удэ, , 08:28 — REGNUM Первым и основным пунктом в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию стала его социальная направленность. Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов, комментируя речь главы государства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По его мнению, это касается поддержки материнства и детства, неполных семей и так далее.

Вторым пунктом стали меры по поддержке региональных бюджетов. В частности, речь идёт о замещении коммерческих кредитов регионам на бюджетные долгосрочные кредиты «с практически нулевыми ставками».

«Это поддержка для Бурятии существенна, ведь у нас достаточно большая закредитованность республиканского бюджета. И чем больше у нас собственных средств, тем больше мы можем решать вопросов социально-экономической сферы региона», — отметил глава региона.

Наконец, он указал на инфраструктурные облигации, которые дают возможность инвестировать средства для создания точек экономического роста.

Кроме того, акцент президента на программе «Чистый воздух», по мнению Алексея Цыденова, очень актуально для Улан-Удэ и даёт уверенность, что проблемы города будут решены. Кроме того, слова Владимира Путина о том, что люди не должны платить за подведение газа к конкретным домохозяйствам «существенно продвигает» перспективы по газификации региона.

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