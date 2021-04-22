Сеул, , 08:28 — REGNUM Специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док провёл 22 апреля телефонные переговоры с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Сон Кимом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, представители двух стран обсудили новую северокорейскую политику Вашингтона, работа над которой завершается, и меры по достижению прогресса в процессе денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове.

Но Гю Док и Сон Ким также договорились продолжить консультации на всех уровнях ради успешного проведения встречи глав двух государства, намеченной на вторую половину мая.

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