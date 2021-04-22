Москва, , 08:28 — REGNUM Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 125 лесных пожаров на общей площади 16 583 га. Об этом 22 апреля сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 21.04.2021 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 125 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 16 583 га», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что пожары были ликвидированы на территории Архангельской, Ленинградской, Псковской, Кировской, Оренбургской, Самарской, Ульяновской, Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Омской и Амурской областей, в Республиках Башкирия и Бурятия, в Алтайском, Красноярском, Приморском, Хабаровском в Забайкальском краях, а также в Удмуртской Республике и Еврейской автономной области.

Также сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 54 лесных пожара на общей площади 7160 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Кроме этого, указывается, что к тушению лесных пожаров привлечено 2180 человек, 643 единицы техники и девять воздушных судов. На авиационном мониторинге задействовано 21 воздушное судно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Приморья ввели особый противопожарный режим на всех территориях края.