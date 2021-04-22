Нур-Султан, , 08:26 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил до конца года принять законопроекты, направленные на реформу судебной системы республики. Об этом глава государства заявил на заседании высшего совета по реформам.

«Эта реформа очень важная, по сути дела, это приоритетное направление всей работы, направленной на трансформацию Казахстана в современное и эффективное государство», — сказал президент.

Он также прокомментировал реформу уголовного процесса. Токаев считает, что в Казахстане необходимо создать реальные условия состязательности прокуроров и адвокатов в суде, а также расширить возможности для обсуждения решений суда.

Глава государства добавил, что все изменения в политической, экономической и социальной сферах необходимо доводить до сведений иностранных партнеров. Эта задача поручена спецпредставителю президента по международному сотрудничеству Ержану Казыхану.

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