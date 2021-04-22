Бильбао, Испания, , 08:24 — REGNUM От права на проведение матчей чемпионата Европы по футболу отказались власти испанского города Бильбао. Об этом 21 апреля сообщается на сайте администрации города.

Отмечается, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в одностороннем порядке лишил город права принимать Евро-2020 и прислал оргкомитету Бильбао уведомление об этом.

Ранее президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что не допустит проведения матчей Евро-2020 при пустых трибунах. Бильбао не представил гарантий того, что матчи смогут пройти в присутствии болельщиков.

Также сообщается, что город потратил более €1,2 млн на организацию мероприятий Евро-2020 и теперь готовится подать в суд, чтобы возместить ущерб.

В настоящее время готовность принять матчи Евро-2020 со зрителями подтвердили Санкт-Петербург, Лондон, Рим, Амстердам, Глазго, Бухарест, Будапешт, Копенгаген и Баку. Под вопросом остается участие Дублина и Мюнхена.