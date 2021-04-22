Уфа, , 08:25 — REGNUM 16 участков дорог, в том числе один мост остаются подтопленными в Башкирии. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что за минувшие сутки спасатели региона получили два сообщения о подтоплениях территорий в Кармаскалинском и Чишминском районе. Всего же с начала паводка спасателям поступило 1204 таких сообщения.

Отмечается, что в настоящий момент на контроле у спасателей находятся 17 случаев подтоплений в шести муниципалитетах. Остаются подтопленными один жилой дом, 138 садовых домиков, 544 придомовых территорий, 16 участков дорог и один мост.

В минувшие 24 часа уровень реки Дема поднялся на 44 см и составил 520 см.

«Выход реки на пойму 520 см, неблагоприятный уровень 688 см) в МР Чишминский район, д. Бочкаревка», — сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно данным спасательного ведомства, с начала половодья было зафиксировано всего 52 случая подтопления в 19 муниципалитетах: было подтоплено 288 домов, 1373 придомовые территории, 37 участков дорог, в том числе шесть мостов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из-за паводка в Башкирии продлили время закрытия движения на некоторых участках дорог.