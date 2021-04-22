Прага, 22 апреля, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Все сотрудники посольства Чехии, высланные из России, должны быть возвращены на свои места в Москве. Такой ультиматум российской стороне поставил чешский министр иностранных дел Якуб Кулганек. Об этом сообщает издание Denik N.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чехия

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На встрече с послом России в Чехии Александром Змеевским в МИД Чехии, куда он был вызван для разбирательства по делу о взрыве в Врбетице в 2014 году, глава ведомства выразил протест в связи с высылкой из Москвы 20 чешских дипломатов в ответ на высылку Прагой 18 российских сотрудников посольства.

«Россия должна до 12:00 22 апреля обеспечить возвращение высланных чешских дипломатов в посольство в Москве», — подчеркнул на пресс-конференции глава чешского внешнеполитического ведомства.

В противном случае, подчеркнул глава МИД, чешская сторона приведёт в «паритетное соответствие» численность дипломатов России.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД России объявил о высылке 20 чешских дипломатов в ответ на такие же действия со стороны Чехии, которая выслала из страны 18 российских сотрудников посольства. Причиной такого шага Праги стало подозрение в причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.