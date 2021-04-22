Женева, Швейцария, , 08:22 — REGNUM Общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 142,5 млн. Об этом 22 апреля сообщается на специальном сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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По данным ВОЗ, на сегодняшний день в мире было выявлено 142 557 268 заразившихся SARS-CoV-2, из которых 793 011 — за последние 24 часа.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали США (31 406 215 заразившихся), Индия (15 616 130) и Бразилия (13 973 695).

Также указывается, что на данный момент на планете суммарное количество летальных исходов от COVID-19 выросло до 3 037 398.

Отметим, ранее стало известно, что, по информации ВОЗ, по состоянию на 20 апреля в мире за сутки было выявлено 669 998 новых случаев заражения SARS-CoV-2.