Подгорица, , 08:30 — REGNUM Интеграция Западных Балкан будет в центре внимания повестки дня во время председательства Словении в Совете ЕС. Об этом, как сообщает черногорское новостное агентство RCTG, заявил 21 апреля президент Словении Борут Пахор во время встречи с министром обороны Черногории Оливерой Иньяц.

По его словам, Черногория может рассчитывать на политическую и экспертную помощь Словении.

Иньяац отметила, что данная встреча является дружеской и качеством отношений этих двух стран нужно гордиться.

По ее словам, сотрудничество между Черногорией и Словенией всегда имело большое значение на пути достижения независимости, а также прогресса в области НАТО и европейской интеграции.

Иньац подчеркнула, что Словения внесла значительный вклад в качество процесса реформ в Черногории, усилив свою роль в развитии региона. По её словам, эта страна является образцом и ориентиром для государств Западных Балкан.