Москва, , 08:19 — REGNUM Баррель нефти марки Brent подешевел на 1,88%, до $65,03. Снижению котировок способствовало два фактора, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Нефть дешевеет на фоне увеличения запасов нефти и нефтепродуктов в США и обеспокоенности темпами роста числа заражений COVID—19 в Индии и Японии.

В отдельных японских префектурах может быть введен режим чрезвычайной ситуации из-за роста числа заражений. Новые локдауны снизят спрос на нефть.

Согласно представленным данным минэнерго США, на прошлой неделе запасы нефти в хранилищах США выросли на 594 тыс. баррелей, до 493 млн баррелей (прогноз был — 2,975 млн баррелей).

Запасы бензина выросли на 85 тыс. баррелей, до 235 млн баррелей (прогноз был +100 тыс баррелей.

Запасы дистиллятов уменьшились на 1,1 млн баррелей, до 142,4 млн баррелей (прогноз был — 400 тыс. баррелей). Добыча нефти в США не изменилась, оставшись на отметке 11 млн баррелей в день.

Сегодня, 22 апреля, на торгах в Азии нефть стоит $65,03 за баррель. Темой номер один для нефтяного рынка остается пандемия, которая не дает восстанавливаться мировой экономике и спросу на энергоресурсы.

Покупателям нужно проявить активность, чтобы пройти уровень $65,82, иначе придется отступать к уровню $63,40.

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