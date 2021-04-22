Джакарта, , 08:18 — REGNUM Военный аналитик в Индонезии Солеман Понто заявил, что потребуется несколько дней, чтобы определить, что на самом деле произошло с подводной лодкой Nanggala-402, пропавшей в водах Бали, сообщает Sindonews.

«Мы пока не знаем, повреждена ли аппаратура связи подводной лодки. Мы должны подождать как минимум три дня», — отметил аналитик.

Подводная лодка ВМС Индонезии Nanggala-402 пропала 21 апреля во время военных учений. На борту лодки находится 53 человека.

Подводная лодка длиной 60 метров и массой 1395 тонн была построена в Германии в 1978 году. Подводная лодка находилась на ремонте в Южной Корее, который завершился в 2012 году.

Когда-то у Индонезии был флот из 12 подводных лодок, закупленных у Советского Союза для патрулирования своих вод, но сейчас их всего пять, в том числе две подводные лодки типа 209 немецкого производства и три новых южнокорейских судна.

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