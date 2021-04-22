Чита, , 08:21 — REGNUM В Забайкальском крае экипажи истребителей Су-30СМ авиационного полка Восточного военного округа (ВВО) выполнили полёты на максимально допустимые время и дальность. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

«Каждый экипаж провёл в воздухе более 3,5 часов. Всего в ходе учебно-тренировочных полётов истребители преодолели расстояние несколько десятков тысяч километров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что каждый экипаж состоял из молодого и опытного лётчика, которые выполняли поставленные задачи в самых разных метеоусловиях, при различном ландшафте и расположении запасных аэродромов. Это позволило экипажам истребителей Су-30СМ получить навыки перелётов на предельные расстояния.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский сверхзвуковой истребитель МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем патрульные самолёты США и Норвегии, шедшие к границам России.

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