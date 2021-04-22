Москва, , 08:52 — REGNUM В Москве накануне, 21 апреля, прошла протестная акция в поддержку блогера Алексея Навального. Согласно первоначальным заявлениям организаторов, местом сбора протестующих была назначена Манежная площадь. В связи с этим, полицией были организованы оцепления на центральных улицах города и на самой площади.

Митинг в поддержку блогера Алексея Навального 21 апреля. Москва Василий Иванов (с) ИА REGNUM

Однако, в ходе акции новой точкой сбора были объявлены Лубянская площадь и Старая площадь у станции метро Китай-Город, что заставило сотрудников полиции максимально быстро менять дислокацию подразделений. Затем митингующие выдвинулись к Цветному бульвару, где и завершилась акция.

Митинг в поддержку блогера Алексея Навального 21 апреля. Москва Василий Иванов (с) ИА REGNUM

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В результате оперативного передвижения как митингующих, так и следовавших за ними отрядов полиции работа транспортных коммуникаций города была затруднена. Стабилизировать ситуацию на дорогах удалось около 23 часов вечера 21 апреля.

Добавим, что, по данным столичного главного управления МВД, в Москве участниками несанкционированной акции в поддержку блогера стали около 6 тыс. человек. Всего же по всей стране акцию в поддержку осуждённого поддержали на улице 2,8% от его подписчиков, отмечают политологи.

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Митинг в поддержку блогера Алексея Навального 21 апреля. Москва Василий Иванов (с) ИА REGNUM

Митинг в поддержку блогера Алексея Навального 21 апреля. Москва Василий Иванов (с) ИА REGNUM

Митинг в поддержку блогера Алексея Навального 21 апреля. Москва Василий Иванов (с) ИА REGNUM

Митинг в поддержку блогера Алексея Навального 21 апреля. Москва Василий Иванов (с) ИА REGNUM Митинг в поддержку блогера Алексея Навального 21 апреля. Москва Василий Иванов (с) ИА REGNUM

Митинг в поддержку блогера Алексея Навального 21 апреля. Москва Василий Иванов (с) ИА REGNUM

Митинг в поддержку блогера Алексея Навального 21 апреля. Москва Василий Иванов (с) ИА REGNUM

Митинг в поддержку блогера Алексея Навального 21 апреля. Москва Василий Иванов (с) ИА REGNUM

Митинг в поддержку блогера Алексея Навального 21 апреля. Москва Василий Иванов (с) ИА REGNUM Митинг в поддержку блогера Алексея Навального 21 апреля. Москва Василий Иванов (с) ИА REGNUM

Митинг в поддержку блогера Алексея Навального 21 апреля. Москва Василий Иванов (с) ИА REGNUM

Митинг в поддержку блогера Алексея Навального 21 апреля. Москва Василий Иванов (с) ИА REGNUM Митинг в поддержку блогера Алексея Навального 21 апреля. Москва Василий Иванов (с) ИА REGNUM

Митинг в поддержку блогера Алексея Навального 21 апреля. Москва Василий Иванов (с) ИА REGNUM

Митинг в поддержку блогера Алексея Навального 21 апреля. Москва Василий Иванов (с) ИА REGNUM

Митинг в поддержку блогера Алексея Навального 21 апреля. Москва Василий Иванов (с) ИА REGNUM

Митинг в поддержку блогера Алексея Навального 21 апреля. Москва Василий Иванов (с) ИА REGNUM

Митинг в поддержку блогера Алексея Навального 21 апреля. Москва Василий Иванов (с) ИА REGNUM

Митинг в поддержку блогера Алексея Навального 21 апреля. Москва Василий Иванов (с) ИА REGNUM

Митинг в поддержку блогера Алексея Навального 21 апреля. Москва Василий Иванов (с) ИА REGNUM

Митинг в поддержку блогера Алексея Навального 21 апреля. Москва Василий Иванов (с) ИА REGNUM

Митинг в поддержку блогера Алексея Навального 21 апреля. Москва Василий Иванов (с) ИА REGNUM

Митинг в поддержку блогера Алексея Навального 21 апреля. Москва Василий Иванов (с) ИА REGNUM Митинг в поддержку блогера Алексея Навального 21 апреля. Москва Василий Иванов (с) ИА REGNUM

Митинг в поддержку блогера Алексея Навального 21 апреля. Москва Василий Иванов (с) ИА REGNUM