Буэнос-Айрес, , 08:15 — REGNUM За истекшие сутки в Аргентине было выявлено почти 26 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 апреля сообщает минздрав страны.

По информации министерства, за последние 24 часа в стране выявили 25 932 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 2 769 552.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончался 291 пациент и потому суммарное количество летальных исходов достигло 60 083.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 6 642 655 человек прошли вакцинацию от нового заболевания, из которых 839 736 — получили обе дозы вакцины от COVID-19.

Отметим, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено 29 145 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.