Чита, , 08:14 — REGNUM Сотрудники министерства природных ресурсов Забайкальского края поддерживают принятие и реализацию инициативы президента РФ Владимира Путина, поручившего Федеральному Собранию ускорить принятие закона, который установит финансовую ответственность для собственников предприятий на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде и за рекультивацию промышленных площадок.

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Как сообщает 22 апреля пресс-служба забайкальскго правительства, на территории региона выявлено 11 объектов, которые обладают признаками объектов накопленного вреда окружающей среде. На этих территориях выявлены свинец, мышьяк, цинк, ртуть, и другие вредные вещества опасные для окружающей среды и здоровья человека.

Начальник отдела по обращению с ТКО министерства природных ресурсов Забайкальского края Тамара Микаелян считает, что принятие данного закона очень актуально для Забайкальского края, так как на сегодняшний день в законодательстве Российской Федерации нет каких-либо существенных механизмов принуждения собственников рекультивировать промышленные площадки и возмещать ущерб, причиненный окружающей среде.

«В крае активно развивается промышленность по добыче полезных ископаемых. Природопользователи в течение долгого времени могут добывать золото, принося вред десяткам гектаров земли, а потом бросать эти участки. Мы не можем в отношении собственника применить какие-либо санкции и поэтому мы поддерживаем принятие инициативы», — добавила начальник отдела.

Как сообщало ИА REGNUM, в своём послании Федеральному Собранию 21 апреля 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что принцип «Получил прибыль за счёт природы — убери за собой» должен работать в сфере обращения с отходами, чтобы обеспечить переход к экономике замкнутого цикла.