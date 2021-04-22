Улан-Удэ, , 08:12 — REGNUM В Бурятии общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 36 948. За минувшие сутки диагноз подтвердился у ещё 31 человека (сутками ранее было выявлено новых 29 случаев), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

Выздоровели за сутки 43 пациента, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 35 549 человек. На лечении в стационарах остаются 317 больных, 54 из которых находятся в реанимации. Ещё 253 носителя лечатся в амбулаторном режиме на дому.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 530 коек: занято — 317, свободно — 213 коек. Занятость коечного фонда составляет 59,8%», — отметили в штабе.

За сутки также зарегистрировано два новых летальных случаев от COVID-19. Таким образом, за весь период пандемии в республике жертвами коронавируса стали 829 человек.