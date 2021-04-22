Подгорица, , 08:14 — REGNUM В Черногории в сфере независимости судебного разбирательства, доверия к избирательному процессу, борьбы с коррупцией и государством в средствах массовой информации, достигнуты слабые результаты и нет никакого прогресса, говорится в резолюции о проведении последующего мониторинга диалога с Черногорией парламентской ассамблеи Совета Европы, которая была принята голосами 68 депутатов, в то время как шесть воздержались. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

Депутат Дэмиен Котье подчеркнул, что в Черногории, в период принятия резолюции, была благоприятная ситуация, касательно уважения прав меньшинств, хотя случались некоторые незначительные инциденты. В качестве положительных примеров Котье подчеркнул закон об однополых сообществах, а также передача власти и первая демократическая ротация с момента получения независимости.

По словам представителей Совета Европы, прогресс в Черногории не был достигнут в проведении предвыборной реформы, и в этой области следует сотрудничать с оппозицией, поскольку требуются голоса двух третей депутатов парламента.