Нур-Султан, , 08:12 — REGNUM В Казахстане за минувшие сутки выявили 2893 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили 22 апреля в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Среди регионов республики наибольшее число случаев выявлено в Алма-Ате — 695, Нур-Султане — 576, Алма-Атинской области — 240, Карагандинской области — 225 и Западно-Казахстанской области — 185. Общее число выявленных случаев COVID-19 достигло 297 839.

По состоянию на 22 апреля выздоровел 245 971 человек, скончались 3483 человека. С 1 августа 2020 года зарегистрировано также 50 913 случаев пневмонии коронавирусного типа.

Отметим, рост заболеваемости COVID-19 в Казахстане наблюдается с начала марта. Предыдущий «рекорд» по суточному приросту новых носителей был зафиксирован 11 апреля, когда было выявлено 2842 случая.