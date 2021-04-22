Москва, , 08:14 — REGNUM К чему может привести длительная работа автомобиля на холостых рассказал эксперт портала «Автовзгляд».

Так, многие автовладельцы привыкли длительное время прогревать мотор. Кроме того, в крупных городах машины много времени стоят в пробках. Все это, по словам эксперта, может сократить срок службы двигателя и привести к капитальному ремонту.

Также эксперт обращает внимание на состояние моторного масла, поскольку на низких оборотах снижается скорость циркуляции технической жидкости в моторной системе. Это связано с тем, что давление моторного масла и объём прокачанной жидкости зависят от числа оборотов «движка».

Отмечается, что смазка деталей в современном моторе осуществляется комбинированным способом, то есть к более нагруженным узлам жидкость поступает под давлением, а к остальным идёт самотёком или разбрызгиванием. Низкое давление моторного масла может привести к преждевременному выходу из строя маслонасоса. Эксперт советует в этой связи чаще менять масло и считать его по моточасам.

Ранее эксперт издания «За рулем» назвал восемь шагов, которые стоит выполнить при покупке подержанного автомобиля. Первым шагом необходимо проверить соразмерен ли бюджет средней рыночной цене понравившейся машины.

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