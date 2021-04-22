Вашингтон, , 08:16 — REGNUM До $120 тыс. на программу «усиления» медиарынка Казахстана собирается выделить государственный департамент США. Об этом 22 апреля говорится в описании гранта, которое приводит RT.

«Цель программы — укрепление средств массовой информации в Казахстане путём повышения профессионализма журналистов и сокращения отрицательного воздействия в Казахстане фейковых новостей», — говорится в данном документе.

Также отмечается, что Вашингтон собирается «усилить» рынок СМИ Казахстана несколькими путями, такими, как финансирование проектов по применению «инновационных подходов» к распространению новостей.

Кроме того, в данную программу входят поддержка «финансовой устойчивости» СМИ центральноазиатской республики и развитие программ обмена специалистами, причем указывается, что приоритетными для финансирования будут те соискатели, проекты которых будут приносить «реальные, поддающиеся измерению результаты».

Уточняется, что общая сумма, выделяемая на данную программу, $120 тыс., а размер одного гранта может варьироваться от $10 тыс. до $40 тыс., курировать исполнение инициативы будет посольство США в Нур-Султане. Подать заявку на получение гранта смогут жители Казахстана, коммерческие, некоммерческие, неправительственные организации и исследовательские центры, учреждённые в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля посол США в Нур-Султане Уильям Мозер заявил, что эффект антироссийских санкций США не должен распространяться на Казахстан.