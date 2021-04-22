Брюссель, , 08:13 — REGNUM Генеральный секретарь оппозиционной партии «Лело для Грузии» Бадри Джапаридзе, находясь в Брюсселе, заявил, что Грузии могут предоставить статус промежуточного члена Евросоюза. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба партии.

Джапаридзе в Брюсселе провел встречу с депутатами Европарламента, после чего сделал заявление.

«Сегодня в Брюсселе была оглашена новая инициатива по представлению дорожной карты для членства в ЕС, и это будет огромный шаг вперед, что подразумевает статус промежуточного членства в ЕС, который может быть предоставлен Грузии», — сказал Джапаридзе.

Он добавил, что новый статус может помочь Грузии выйти из экономического кризиса.

Напомним, лидеры правящей партии «Грузинская мечта» в рамках предвыборной программы осенью 2020 года заявляли, что Грузия подаст заявку на членство в Евросоюзе в 2024 году.