Благовещенск, , 08:09 — REGNUM В Благовещенске сотрудники полиции выявили двух подростков, которые на улице Пионерской распространяли листовки с призывами к участию в несанкционированных публичных мероприятиях, сообщили 22 апреля корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по Амурской области.

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Распространяемые несовершеннолетними материалы были изъяты. В отношении 16-летнего подростка был составлен протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 100 часов.

Также составлены протоколы на родителей правонарушителей по статье «Ненадлежащие исполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве около 6 тыс. человек принимали участие в незаконной акции протеста 21 апреля.